РФ завдала ракетного удару по Харківщині: у Мерефі загинули троє людей, є постраждалі

По Мерефі на Харківщині росіяни вдарили “Іскандером”: загиблих вже п’ятеро

П’ятеро людей загинули: три жінки та двоє чоловіків. Ще 19 людей дістали поранення та зазнали гострої реакції на стрес.

Попередньо встановлено, що російські військові застосували для удару по Мерефі балістичну ракету “Іскандер”. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора .