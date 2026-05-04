        По Мерефі на Харківщині росіяни вдарили “Іскандером”: загиблих вже п’ятеро

        Галина Шподарева
        4 Травня 2026 12:16
        Рятувальники на місці ракетного удару по Мерефі / Фото: ДСНС
        4 травня, близько 9:35, збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківського району. П’ятеро людей загинули.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        Попередньо встановлено, що російські військові застосували для удару по Мерефі балістичну ракету “Іскандер”. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття.

        П’ятеро людей загинули: три жінки та двоє чоловіків. Ще 19 людей дістали поранення та зазнали гострої реакції на стрес.

        Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та автівки.

        Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

        Наслідки ракетного удару по Мерефі / Фото: Офіс генпрокурора

