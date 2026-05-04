ППО знешкодила над Україною 135 зі 155 російських БпЛА

У ніч на 4 травня російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 135 з них.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 3 травня росіяни атакували Україну 155 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійськ ТОТ АР Крим.

Реклама

Реклама

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 135 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локації.