        ППО знешкодила над Україною 135 зі 155 російських БпЛА

        Галина Шподарева
        4 Травня 2026 09:54
        Робота мобільної вогневої групи / Скриншот
        У ніч на 4 травня російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 135 з них.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 3 травня росіяни атакували Україну 155 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, ТОТ  Донецьк, Гвардійськ ТОТ АР Крим.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 135 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локації.


