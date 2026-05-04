На Київщини авто збило самокат із дітьми: 10-річний хлопчик загинув, восьмирічний — в лікарні

У неділю, 3 травня, у селі Гатне Київської області сталося зіткнення автомобіля Peugeot та електросамоката, на якому пересувалися двоє дітей. Один із хлопчиків загинув на місці.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Аварія сталася о 18:11. За даними поліції, 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись головною дорогою, здійснив зіткнення з електросамокатом, на якому рухалися двоє хлопчиків.

“Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпілий отримав численні травми та був доставлений до медичного закладу”, — йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).