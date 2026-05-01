На Львівщині потяг зіткнувся з автокраном: загинув машиніст, який повернувся з фронту

На Львівщині пасажирський потяг зіткнувся з автокраном на залізничному переїзді. Внаслідок аварії загинув машиніст, є постраждалі.

Аварія з поїздом на Львівщині / Фото: ДСНС

Про це повідомили Укрзалізниця та ДСНС. ДТП сталася поблизу села Гірне Стрийського району, де водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали, і допустив зіткнення з поїздом.

Унаслідок удару машиніст тепловоза загинув на місці. Його помічника з тяжкими травмами госпіталізували, також до лікарні доправили водія автокрана. Пасажири потяга не постраждали.

Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували тіло загиблого з понівеченого тепловоза. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Загиблий машиніст був ветераном, який після фронту повернувся до роботи на залізниці.