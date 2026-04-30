На Рівненщині затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському: внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення, підозрюваного розшукали після втечі. Йому готують підозру за замах на вбивство та дезертирство.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Подія сталася 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району. За даними слідства, чоловік пересувався на велосипеді, зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та поліцейський, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку транспорту.

Внаслідок стрілянини двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла, їх госпіталізували. Ще двоє людей, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік і переховувався. Правоохоронці встановили його особу — це 48-річний військовослужбовець. Його затримали в порядку статті 615 КПК України.

За інформацією прокуратури, затриманому готують повідомлення про підозру за замах на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків і за дезертирство — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Рівненській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.