Голила голову, бинтувала руки і збирала пожертви: австралійку засудили за брехню про рак сина

В Австралії 45-річну жінку засудили до понад чотирьох років ув’язнення за те, що вона вигадала онкологічне захворювання у свого шестирічного сина. Вона збирала пожертви від родини, друзів і шкільної спільноти, використовуючи ці гроші для розкішного способу життя.

Про це пише BBC.

Суд встановив, що жінка з Південної Австралії поголила шестирічному синові голову та брови, бинтувала йому голову і руки, а також давала ліки, щоб створити враження важкої хвороби.

Обман почався після того, як із дитиною звернулися до офтальмолога після нещасного випадку. Після цього мати повідомила чоловікові, родичам, друзям і шкільній спільноті, що у сина нібито діагностували рак ока.

Вона змушувала хлопчика користуватися інвалідним візком, обмежувала його щоденну активність, щоб люди думали, що він проходить променеву терапію, а також давала йому знеболювальні та харчові добавки.

Прокуратура заявила, що жінка “егоїстично використала свого сина як реквізит для обману” близьких і ширшої спільноти, а зібрані пожертви витрачала, щоб сім’я могла жити “життям багатих і знаменитих”.

Адвокат пояснив, що після пандемії Covid-19 у жінки з’явилася залежність від азартних ігор, і вона «скористалася» нещасним випадком із сином, щоб полегшити фінансовий тиск. Також у неї діагностували прикордонний розлад особистості.

Суддя назвав дії жінки “жорстокими”, “прорахованими” та “маніпулятивними”. Її засудили до чотирьох років і трьох місяців ув’язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення у квітні наступного року.