Ще шестеро українських дітей повернули з окупації

Минулого тижня благодійна організація Save Ukraine повернула з тимчасово окупованих територій шістьох українських дітей і підлітків. Усі вони зазнали тиску та спроб нав’язати російську ідентичність.

Про це повідомили в організації Save Ukraine. Зазначається, що операція стала можливою завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Серед врятованих — 18-річна Марина, чия родина через війну була змушена виїхати до Росії. У російській школі вона уникала пропагандистських занять і таємно читала українські новини.

Також евакуювали 15-річну Соломію, до будинку якої неодноразово приходили окупанти з обшуками. У певний момент вони затримали її матір і погрожували позбавити її батьківських прав. Дівчина приховувала свій вокальний талант, щоб її не змушували виступати на пропагандистських заходах.

Ще один врятований — 17-річний Сергій, який став свідком насильства з боку окупантів у своєму селі. Він відмовився навчатися у російській школі та вирішив виїхати до повноліття, щоб уникнути примусової мобілізації.

Наразі діти проходять реабілітацію у центрах Hope and Healing, де отримують психологічну допомогу та підтримку з відновлення документів.

У Save Ukraine наголосили, що тисячі українських дітей досі залишаються на окупованих територіях, і робота з їх повернення триває.

Завдяки діяльності організації вже вдалося повернути понад 1200 українських дітей.