Масована атака на Одесу: 16 постраждалих, є важкі

Унаслідок масованої нічної атаки на Одесу постраждали щонайменше 16 людей, серед них підліток. Найбільших руйнувань зазнав Приморський район міста.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, станом на 7:00 ворог завдав ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в різних районах Одеси.

Наслідки ударів по житлових кварталах Одеси: пошкоджені будинки, дитсадок і ТЦ / Фото Одеська МВА

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі. Там пошкоджені багатоповерховий і п’ятиповерховий житлові будинки. На верхніх поверхах і даху виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати. Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.

Під ударом опинилися соціальні та комерційні об’єкти: значних руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель і адміністративні приміщення.

На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

За уточненою інформацією, постраждали 16 людей, серед них 17-річний юнак. Двоє перебувають у реанімації у важкому стані, ще одного чоловіка госпіталізовано до травматологічного відділення. Іншим постраждалим надали допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування.

До ліквідації наслідків атаки залучено 68 одиниць техніки та понад 280 фахівців екстрених і комунальних служб.

На місцях розгорнуто оперативні штаби, де мешканці пошкоджених будинків можуть отримати допомогу та консультації.