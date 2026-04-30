Масований удар по Одесі: пошкоджено цивільну інфраструктуру, четверо постраждалих

Російські війська завдали масованого удару по Одесі, внаслідок чого постраждали щонайменше четверо людей. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, удар було завдано близько опівночі. Ворог атакував житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури в місті.

Спочатку інформація щодо постраждалих уточнювалася, однак згодом стало відомо про щонайменше чотирьох поранених.

Серед них — дві жінки віком 25 і 44 років, а також чоловіки 38 і 62 років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.