Тепла не обіцяють: в Україні знову заморозки до -3°

У четвер, 30 квітня, в Україні збережеться холодна погода із нічними заморозками та дощами. Температура вночі опускатиметься до -3…0 °C, а вдень повітря прогріється лише до +8…+13 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“30 квітня синоптична ситуація в Україні, на жаль, ще не зазнає змін на краще – теплішу погоду, особливо вночі. Нашу погоду зумовлюватиме поле високого тиску, що поширюватиметься з Західної Європи від потужного антициклону з центром над Північним морем. Тиск зростатиме”, – пояснюють синоптики.

На висотах над країною залишатиметься холодна повітряна маса. Через це суттєвого потепління поки не очікується.

Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вночі на крайньому півдні та сході країни, а вдень у більшості областей, крім більшості західних та південних регіонів, місцями пройдуть невеликі дощі.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

У нічні години очікуються заморозки -3…0 °C, вдень температура становитиме +8…+13 °C. У південній частині країни вночі прогнозують +1…+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки -3…0 °C, а вдень повітря прогріється до +11…+16 °C.