Генштаб: Сили оборони уразили ППО, нафтобазу та склади окупантів

28 квітня та в ніч на 29 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по об’єктах російських окупантів. Під ураження потрапили елементи ППО, склади, нафтобаза та пункти управління безпілотниками.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, уражено елементи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника. На аеродромі “Кача” на тимчасово окупованій території Криму уражено радіолокаційну станцію “МР-10”, пункт управління ППО та наземний радіолокаційний запитувач “Пароль-4” (1Л22). Також уражено зенітний ракетний комплекс “Тор” у районі Тихонівки Запорізької області.

Також українські військові завдали ударів по об’єктах логістики окупантів — складу боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазі “ТЕС” у Сімферополі на тимчасово окупованій території Криму.

Окремо уражено пункти управління безпілотниками в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та в районі села Запоріжжя на Донеччині, а також у Тьоткіному Курської області РФ.

Крім того, уражено майстерні підрозділів БпЛА у районах Бондаревського Донецької та Бурчака Запорізької областей.

Також українські підрозділи уразили командно-спостережний пункт противника в районі Покровська на Донеччині.