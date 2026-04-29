ВМС ЗСУ уразили підсанкційний танкер MARQUISE біля Туапсе

Підрозділ Військово-Морських Сил ЗСУ уразив підсанкційне судно MARQUISE у Чорному морі. Танкер перебував у дрейфі без сигналу автоматичної ідентифікаційної системи, ймовірно очікуючи завантаження.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, удар завдали вранці із застосуванням двох морських безпілотних катерів-камікадзе. Ціллю став танкер під прапором Камеруну вантажомісткістю понад 37 тисяч тонн, який на момент атаки перебував приблизно за 210 км на південний схід від російського міста Туапсе.

Ураження припало на кормову частину судна — в район гвинто-рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

У Генштабі зазначили, що танкер перебуває під санкціями України, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Нової Зеландії та Канади. За їхніми даними, судно використовувалося Росією для незаконного транспортування нафтопродуктів.