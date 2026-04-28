У Туапсе нафтопродукти виливаються на вулиці та річку, в частині міста припинили водопостачання

У російському Туапсе триває масштабна пожежа на місцевому НПЗ. 28 квітня нафтова суміш з пошкоджених резервуарів вилилася на одну з вулиць.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як встановили OSINT-аналітики, очевидці зафіксували, як нафтопродукти розлилися по вулиці Кошкіна від Туапсинського НПЗ до 30-го будинку. Судячи з усього, паливо витекло з атакованих 28 квітня величезних купольних ємностей, які зазвичай використовуються для важких фракцій, наприклад, мазуту.

У МНС підтвердили розлив нафтопродуктів на дорогу, але не назвали конкретної адреси. У відомстві додали, що пошкоджено кілька автомобілів.

Раніше влада Туапсе оголосила про евакуацію жителів вулиць Кошкіна, Пушкіна та прилеглих провулків. Також на понад 30 вулицях у Туапсе відключили воду після української атаки на НПЗ, яка стала третьою за останні тижні.

За даними “Радіо Свобода”, 28 квітня було уражено чотири найбільші резервуари Туапсинського НПЗ. З моменту повної ліквідації великої пожежі на морському терміналі, який становить єдиний виробничий комплекс з НПЗ, після попередніх атак минуло чотири доби.