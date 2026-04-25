Удари на 1800 км: українські дрони вперше дісталися Єкатеринбурга і Челябінська

Українські ударні дрони вперше атакували Єкатеринбург і Челябінськ. Відстань до цілей могла сягати до 1800 км.

Про це повідомляє Мілітарний із посиланням на російських посадовців.

За їхніми даними, безпілотники вразили цілі в Єкатеринбурзі та Челябінську — містах у центральній частині Уралу.

Зазначається, що дрони подолали приблизно 1700–1800 км, залишившись непоміченими для російської протиповітряної оборони.

Відстань від державного кордону України до Челябінська / Скриншот Google Maps

Водночас фактична дальність польоту могла бути більшою, оскільки розрахунок відстані від державного кордону України не враховує реальні точки запуску.

Раніше Україна вже здійснювала удари на великі дистанції. Зокрема, безпілотники неодноразово атакували об’єкти в Орську, що розташований приблизно за 1400 км.

Також російські посадовці визнавали зростання дальності українських БПЛА, що дозволяє їм досягати цілей у глибокому тилу РФ.