Україна і Азербайджан підписали шість документів: акцент на безпеці та обороні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Азербайджану заявив про поглиблення співпраці між країнами. Також він наголосив на готовності України до нових переговорів щодо завершення війни.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на заяву для медіа Володимира Зеленського після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

За словами президента, сторони підписали шість документів, які охоплюють різні напрями співпраці. Головним із них є безпека та розвиток оборонно-промислового комплексу.

Зеленський зазначив, що Україна поділилася своїм досвідом протидії агресії та планує розвивати співробітництво у сфері виробництва оборонної продукції.

Окремо президент подякував Азербайджану за підтримку під час війни, зокрема за 11 енергетичних пакетів допомоги в період складної зими.

Також він відзначив гуманітарну підтримку, зокрема прийом понад 500 українських дітей із постраждалих регіонів.

Президент наголосив, що Україна готова до тристоронніх переговорів і розглядає можливість їх проведення в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії.

Водночас Зеленський підкреслив, що під час його візиту Росія продовжує обстріли українських міст, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та енергетиці, внаслідок чого є поранені.

Він також заявив, що посилення оборонної співпраці між країнами є важливим для забезпечення стабільності та безпеки.