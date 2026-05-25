        ЗСУ вдарили по нафтобазі в Унечі, артилерійських складах та вузлах управління окупантів

        Галина Шподарева
        25 Травня 2026 19:23
        Генштаб уточнив наслідки ударів по окупантах 25 травня / Фото: Генштаб ЗСУ
        У ніч на 25 травня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ у РФ, окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — нафтобаза, склади боєприпасів, вузли зв’язку та об’єкти управління противника.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        У Брянській області РФ під ударом опинилася нафтобаза “Белец” в Унечі. Об’єкт використовувався для забезпечення російської окупаційної армії. Масштаби пошкоджень уточнюються.

        Також українські військові уразили склад зберігання боєприпасів у районі Міжгір’я на тимчасово окупованій території Криму.

        На Донеччині під удари потрапили склад боєприпасів у районі Новоянисолі, польовий артилерійський склад біля Кременівки, а також склад матеріально-технічних засобів у районі Докучаєвська.

        Сили оборони уразили також комунікаційний вузол російських підрозділів у Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника у районі Троїцького Запорізької області.


