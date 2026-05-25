Вчені з’ясували, як відмова від куріння впливає на ризик розвитку деменції

Відмова від куріння може знизити ризик розвитку деменції на 16% та уповільнити когнітивне погіршення. Таких висновків дійшли дослідники після аналізу даних понад 32 тисяч дорослих у США.

Про це пише Medical News Today з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Neurology.

Науковці спостерігали за учасниками дослідження протягом періоду до 25 років. Вони аналізували зв’язок між звичками куріння, змінами ваги після відмови від сигарет та станом когнітивного здоров’я.

За результатами дослідження, люди, які кинули курити, мали нижчий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто продовжував курити. Також у них повільніше погіршувалися когнітивні функції.

Найбільший позитивний ефект спостерігався серед тих, хто після відмови від куріння набрав мало ваги або не набрав її взагалі. Водночас учасники, які після відмови від сигарет набрали понад 22 фунти ваги, не мали помітних когнітивних переваг.

Автори дослідження зазначили, що ризик деменції поступово знижувався чим довше люди залишалися без куріння, а приблизно через сім років наближався до рівня тих, хто ніколи не курив.