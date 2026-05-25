У Києві завершили аварійні роботи після масованого удару РФ 24 травня

У Шевченківському районі Києва завершили аварійні роботи після російського удару по житловому будинку у ніч на 24 травня. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 92 постраждали, серед них — троє дітей.

Про це повідомили у МВС України.

Російський удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку з першого по п’ятий поверх. Рятувальникам вдалося врятувати 13 людей.

За даними МВС, по психологічну допомогу звернулися 320 людей.

Під час аварійно-відновлювальних робіт рятувальники демонтували понад 165 квадратних метрів небезпечних конструкцій та вивезли понад 1080 кубометрів будівельного сміття.

Також кінологи ДСНС обстежили зруйнований будинок у пошуках людей.

До ліквідації наслідків атаки залучали 871 рятувальника та 201 одиницю техніки.