        У Києві завершили аварійні роботи після масованого удару РФ 24 травня

        Галина Шподарева
        25 Травня 2026 20:13
        У Шевченківському районі Києва завершили аварійні роботи після атаки РФ / Фото: МВС
        У Шевченківському районі Києва завершили аварійні роботи після російського удару по житловому будинку у ніч на 24 травня. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 92 постраждали, серед них — троє дітей.

        Про це повідомили у МВС України.

        Російський удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку з першого по п’ятий поверх. Рятувальникам вдалося врятувати 13 людей.

        За даними МВС, по психологічну допомогу звернулися 320 людей.

        Під час аварійно-відновлювальних робіт рятувальники демонтували понад 165 квадратних метрів небезпечних конструкцій та вивезли понад 1080 кубометрів будівельного сміття.

        Також кінологи ДСНС обстежили зруйнований будинок у пошуках людей.

        До ліквідації наслідків атаки залучали 871 рятувальника та 201 одиницю техніки.

        Рятувальники на місці удару РФ по Києву / Фото: МВС

