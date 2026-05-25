Синоптики попередили про погіршення погоди 26 травня

На вівторок, 26 травня, в Україні оголосили І рівень небезпечності через сильний вітер. Синоптики прогнозують пориви до 15–20 м/с майже по всій країні.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, однак у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях удень місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Водночас у більшості регіонів, окрім Закарпаття, прогнозують пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C. Вдень повітря прогріється до +21…+26 °C, на Закарпатті — до +30 °C. У східних і північно-східних областях очікується +17…+22 °C.

Синоптики попереджають, що сильний вітер може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.