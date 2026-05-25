        Суспільство

        Синоптики попередили про погіршення погоди 26 травня

        Галина Шподарева
        25 Травня 2026 22:12
        читать на русском →
        Річка Уди, Харків / Фото: Головне в Україні
        Річка Уди, Харків / Фото: Головне в Україні

        На вівторок, 26 травня, в Україні оголосили І рівень небезпечності через сильний вітер. Синоптики прогнозують пориви до 15–20 м/с майже по всій країні.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, однак у північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях удень місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

        Реклама
        Реклама

        Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Водночас у більшості регіонів, окрім Закарпаття, прогнозують пориви 15–20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C. Вдень повітря прогріється до +21…+26 °C, на Закарпатті — до +30 °C. У східних і північно-східних областях очікується +17…+22 °C.

        Синоптики попереджають, що сильний вітер може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

        Погодна мапа України на 26 травня / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov