Ryanair закриває базу в Берліні і критикує авіаційну політику Німеччини

Авіакомпанія Ryanair оголосила про намір закрити свою базу в Берліні з жовтня 2026 року. Причиною називають зростання аеропортових зборів і податків.

Ірландська авіакомпанія Ryanair заявила, що планує закрити базу з семи літаків у Берліні з 24 жовтня 2026 року.

У зв’язку з цим перевізник скоротить кількість рейсів до та з Берліна на 50% у зимовому розкладі. Літаки, які базуються в німецькій столиці, планують перевести до інших європейських аеропортів із нижчими витратами.

У компанії пояснили, що рішення пов’язане з подальшим підвищенням зборів у берлінському аеропорту, які вже зросли на 50% з часів пандемії COVID-19 і мають зрости ще на 10% до 2029 року.

У Ryanair зазначають, що через високі витрати пасажиропотік у Берліні впав майже на 30% — з 36 млн пасажирів у 2019 році до 26 млн у 2025 році.

Також у компанії критикують авіаційну політику Німеччини, вказуючи на зростання податків і зборів. Зокрема, авіаційний податок зріс більш ніж удвічі — до 15,5 євро на пасажира, а інші витрати також суттєво збільшилися.

Генеральний директор Ryanair Дак Едді Вілсон заявив, що перевізник не має альтернативи, окрім як скоротити присутність у Берліні через високі витрати.

За його словами, компанія продовжить виконувати рейси до Берліна, однак пасажиропотік зменшиться приблизно вдвічі — з 4,5 млн до 2,2 млн пасажирів у 2027 році.

У Ryanair також повідомили, що частину персоналу переведуть на інші бази в Європі, де витрати нижчі, а податки на авіаперевезення скасовані або зменшені.