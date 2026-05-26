“Не лізь у очі Україні”: Мадяр звернувся до Лукашенка із заявою про “500 цілей” у Білорусі

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді заявив, що Україна вже визначила “перші 500 цілей” у Білорусі на випадок вступу режиму Олександра Лукашенка у війну на боці Росії. Таку заяву він зробив на тлі нових погроз Москви щодо «системних і послідовних ударів» по Києву.

Про це Роберт Бровді написав у Telegram.

“Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні”, — написав командувач СБС.

У своєму дописі він також прокоментував заяви російської сторони про нові удари по Києву та заявив про ефективність українських атак по російській інфраструктурі.

“ПЕКгалузь і оборонка відчули ефект “глибинного проникнення”. Дев’ята з тринадцяти віддзьобаних Волелюбним Українським Птахом протягом лише травня наливайка зупинила роботу”, — написав Мадяр, маючи на увазі інформацію Reuters про зупинку роботи Сизранського НПЗ після атаки дронів.

За словами Бровді, серед пріоритетів України залишаються удари по паливно-енергетичному комплексу РФ, російському ВПК та засобах ППО.

Він також заявив про необхідність нарощування втрат російської армії за допомогою дронів.

“Детокс хробака — нарощування “відʼємного балансу” живої сили противника дронами на полі бою до 40-50к/місяць”, — написав Мадяр.

Наприкінці допису командувач СБС закликав українців до максимальної уваги до сповіщень ППО.