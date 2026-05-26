        Міноборони розширило перелік онлайн-відстрочок у Резерв+: послуга стала доступною для науковців

        Галина Шподарева
        26 Травня 2026 19:42
        Застосунок Резерв+ / Фото: Головне в Україні
        У застосунку “Резерв+” розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.

        Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

        Щоб отримати відстрочку онлайн, необхідно мати актуальні дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), зокрема:

        • основне місце роботи;
        • зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
        • право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;
        • роботу на посаді, що входить до переліку наукових.

        Також установа, де працює людина, має бути внесена до ЄДЕБО як така, що здійснює наукову діяльність і пройшла державну атестацію. Послуга доступна й для працівників Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

        У Міноборони зазначили, що відстрочка у “Резерв+” і надалі доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої й професійної освіти, а також для науковців, залучених до освітнього процесу.

        Щоб оформити відстрочку, потрібно:

        • авторизуватися у застосунку “Резерв+”;
        • обрати категорію “Працівники вищої та профосвіти, науковці”;
        • надіслати запит.

        Після цього система автоматично перевірить інформацію в державних реєстрах і повідомить результат.

        У Міноборони також пояснили, що у разі помилки або неможливості оформити відстрочку онлайн не потрібно одразу звертатися до ТЦК.

        “Першочергово зверніться до свого роботодавця (кадрової служби чи адміністрації закладу) — найімовірніше, ваші дані в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно терміново перевірити чи оновити”, — зазначили в Міноборони.


