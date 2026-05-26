Будинок біля кордону та човен через Дністер: на Вінниччині викрили схему переправлення ухилянтів

На Вінниччині затримали 46-річного жителя Харківщини, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через кордон до Молдови. Для цього він придбав будинок у прикордонному селі та облаштував схованку для човна.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними прикордонників, чоловік використовував будинок у Могилів-Подільському районі як тимчасовий прихисток для людей, які планували незаконно перетнути державний кордон. Неподалік він облаштував схованку для човна, яким мав намір переправляти “клієнтів” через Дністер до Молдови.

Згодом організатор зібрав групу земляків віком від 27 до 33 років і разом із ними вирушив із Харкова у напрямку кордону на Вінниччині. Правоохоронці затримали чоловіка під час перевезення пасажирів безпосередньо до лінії державного кордону.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони та автомобіль. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Організатору повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України — “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.