Перша українська КАБ пройшла випробування: зброя готова до застосування

В Україні завершили розробку першої української керованої авіаційної бомби, яка вже готова до бойового застосування. У Міністерство оборони України опублікували відео нового озброєння та повідомили про закупівлю першої експериментальної партії.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Розробка української КАБ тривала 17 місяців. Бомбу створив учасник платформи Brave1. Вона має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни.

Як стверджує Федоров, це не копія західних або радянських рішень, а власна українська розробка для ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

Бойова частина бомби становить 250 кілограмів.

Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового озброєння в реальних умовах війни.