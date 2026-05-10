У РФ на “віртуальному параді” показали нову реактивну “Герань-5”

Росія під час так званого «віртуального параду» до 9 травня продемонструвала нову крилату ракету «Герань-5» разом із пусковою установкою, яка використовується для цього озброєння. Кадри, ймовірно, були зняті на пусковому майданчику в Орловській області РФ, повідомляє Defense Express.

На відео можна побачити пуски «Герань-5». Також раніше повідомлялося про можливість використання цієї ракети зі штурмовиків Су-25.

Хоча офіційна демонстрація відбулася вперше, російські війська вже застосовують «Герань-5» для ударів по Україні. Раніше ГУР МОУ публікувало фото уламків ракети, які візуально збігаються зі зразком, показаним на російському «параді».

Крилата ракета “Герань-5” / Фото: Defense Express, ГУР МО

У мережі нову російську ракету вже порівнюють із українською FP-5 «Фламінго» та німецькою «Фау-1». Формально «Герань-5» відносять до класу «недорогих крилатих ракет», який активно розвивається у світі.

За наявними даними, ракета має бойову частину масою близько 90 кг та дальність польоту до 1000 км. Водночас українська FP-5 «Фламінго» має значно потужнішу бойову частину — до однієї тонни.

Повідомляється, що під час створення «Герань-5» російські інженери, ймовірно, орієнтувалися на іранський безпілотник Karrar. Також зазначається, що Karrar має схожість із американським дроном-мішенню MQM-107 Streaker.

Однією з особливостей «Герань-5» називають можливість оснащення ракетою «повітря-повітря» Р-73. Раніше аналогічні рішення вже тестували на «Герань-2», а РФ, за даними джерел, почала виробництво версії з ракетою Р-60.

Завдяки реактивному двигуну «Герань-5» може розвивати швидкість до приблизно 600 км/год. У матеріалі зазначається, що це створює додаткову загрозу для систем протиповітряної оборони у разі масового виробництва таких ракет.

Також повідомляється, що «Герань-5» створена з використанням китайських комплектуючих, а також компонентів виробництва західних країн, зокрема США та Німеччини. Для навігації на ракеті використовується система «Комета».