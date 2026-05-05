Подолали понад 1500 км: Зеленський підтвердив удари ракетами Flamingo по цілях у РФ (відео)

У ніч на 5 травня Україна застосувала крилаті ракети F-5 Flamingo у межах операції Deep Strike по цілях у Росії. Удари, зокрема, були завдані по об’єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

Відео запуску ракет оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, “далекобійні санкції” продовжують діяти у відповідь на російські удари.

Реклама

Реклама

“Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах”, — зазначив він.

За його словами, українські “фламінго” подолали відстань понад 1500 кілометрів. Уражене виробництво виготовляло системи релейного захисту, автоматики та низьковольтної апаратури, а також постачало елементи навігації для російського військово-морського флоту, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки.

“Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили”, — додав президент.