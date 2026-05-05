        На Львівщині комунальники натрапили на підземний тунель із річкою часів Австро-Угорщини

        Галина Шподарева
        5 Травня 2026 14:13
        Старовинні тунелі під Стриєм / Фото: rdzs.org
        У місті Стрий Львівської області під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники виявили вхід до підземного тунелю часів Австро-Угорщини. Усередині протікає підземна річка Млинівка, яка понад сто років тому текла на поверхні.

        Про це повідомили у Стрийській міській раді.

        На вхід до підземелля дорожники натрапили випадково, під час проведення ремонтних робіт. За даними краєзнавців, йдеться про тунель, яким протікає річка Млинівка, що раніше проходила цією територією і мала мости.

        Після виявлення знахідки заступник міського голови Михайло Журавчак ініціював її дослідження та запросив дігерів Андрія Риштуна і Влада Vergaz. Вони обстежили підземний тунель, збудований із цегли та каменю, розмірами приблизно два метри на один, де по дну тече вода.

        Дігери з’ясували, що тунель частково має бетонні ділянки, а глибина його залягання становить близько одного метра під дорогою. У різних частинах підземелля зафіксовано намул, комунікаційні труби та ділянки зі стоком побутових вод. Частина тунелю проходить під історичним центром міста та простягається у напрямку сучасної забудови.

        “Довжина досліджених підземель склала близько 300 метрів. Небагато, але, після очищення тунелю від бруду, ми продовжимо наші дослідження”, – розповіли дослідники.

        Дослідження тунелів під Стриєм / Фото: rdzs.org

