На Львівщині комунальники натрапили на підземний тунель із річкою часів Австро-Угорщини

У місті Стрий Львівської області під час ремонту дороги на вулиці Незалежності комунальники виявили вхід до підземного тунелю часів Австро-Угорщини. Усередині протікає підземна річка Млинівка, яка понад сто років тому текла на поверхні.

Про це повідомили у Стрийській міській раді.

На вхід до підземелля дорожники натрапили випадково, під час проведення ремонтних робіт. За даними краєзнавців, йдеться про тунель, яким протікає річка Млинівка, що раніше проходила цією територією і мала мости.

Після виявлення знахідки заступник міського голови Михайло Журавчак ініціював її дослідження та запросив дігерів Андрія Риштуна і Влада Vergaz. Вони обстежили підземний тунель, збудований із цегли та каменю, розмірами приблизно два метри на один, де по дну тече вода.

Дігери з’ясували, що тунель частково має бетонні ділянки, а глибина його залягання становить близько одного метра під дорогою. У різних частинах підземелля зафіксовано намул, комунікаційні труби та ділянки зі стоком побутових вод. Частина тунелю проходить під історичним центром міста та простягається у напрямку сучасної забудови.

“Довжина досліджених підземель склала близько 300 метрів. Небагато, але, після очищення тунелю від бруду, ми продовжимо наші дослідження”, – розповіли дослідники.