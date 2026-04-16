На Львівщині після підпалу сухої трави загинула людина, знищено чотири будинки

У Львівській області сталася смертельна пожежа на території дачного кооперативу в селі Межиріччя Шептицького району. Вогонь знищив чотири будинки, під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблої людини.

На Львівщині у Шептицькому районі вогонь знищив дачні будинки та забрав життя

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області. Повідомлення про пожежу надійшло о 13:14, після чого на місце оперативно прибули підрозділи з Соснівки та Шептицького.

На момент прибуття рятувальників суха трава горіла окремими осередками на площі близько 200 кв. м, а полум’я вже поширилося на дачні будинки. Існувала загроза подальшого розповсюдження вогню.

Під час ліквідації пожежі біля згарища одного з будинків виявили тіло людини. Особу загиблого та обставини трагедії наразі встановлюють.

Пожежу локалізували о 14:51, а повністю ліквідували о 16:03. До гасіння залучили 8 рятувальників і 2 одиниці спеціальної техніки.

У ДСНС наголошують, що спалювання сухої трави є надзвичайно небезпечним, адже вогонь швидко поширюється і може призвести до трагічних наслідків.