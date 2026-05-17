У Києві покарали водіїв Range Rover і BMW, які влаштували “форсаж” в центрі міста

У Києві поліцейські встановили та притягнули до відповідальності двох водіїв, які порушували правила дорожнього руху на центральних вулицях столиці. Автомобілі порушників евакуювали на арештмайданчик.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, один із водіїв на Range Rover “влаштував форсаж” центральними вулицями Києва та публікував відео своїх порушень у соцмережах.

Інший водій на BMW також їздив центральними вулицями столиці, порушуючи правила дорожнього руху та створюючи аварійні ситуації для інших учасників руху.

Поліцейські оперативно встановили обох водіїв та склали на них адміністративні матеріали.

Під час перевірки транспортних засобів правоохоронці також виявили ознаки правопорушення, передбаченого статтею 290 Кримінального кодексу України — знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

На місце викликали слідчо-оперативну групу ГУНП у Києві. Автомобілі евакуювали на арештмайданчик, а відомості внесли до ЄРДР.