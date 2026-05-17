День пам’яті жертв політичних репресій: Україна згадує мільйони загиблих від радянського терору

У неділю, 17 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Пам’ятна дата присвячена мільйонам людей, які стали жертвами радянського тоталітарного режиму, переслідувань, депортацій, розстрілів і ув’язнень.

День пам’яті жертв політичних репресій щороку відзначають в Україні у третю неділю травня. Цього дня по всій країні проходять меморіальні заходи, покладання квітів та хвилини мовчання.

В Україні згадують людей, які були репресовані у період існування СРСР — діячів культури, науковців, військових, священників, селян, представників українського визвольного руху та інших громадян, яких переслідувала радянська влада.

Одним із символів масових репресій в Україні став Биківнянський ліс під Києвом, де поховані тисячі жертв НКВС. Також місцями пам’яті є урочище Сандармох, Лук’янівське кладовище, Соловецькі острови та інші місця масових поховань і ув’язнень.

Окрему увагу цього дня приділяють пам’яті представників “Розстріляного відродження” — українських письменників, митців і культурних діячів, знищених радянським режимом у 1930-х роках.

За різними оцінками, жертвами політичних репресій у Радянському Союзі стали мільйони людей. В Україні масові репресії особливо посилилися під час Великого терору 1937–1938 років.