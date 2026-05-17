        До повітряного простору Латвії залетів безпілотник: були задіяні винищувачі НАТО

        Сергій Бордовський
        17 Травня 2026 10:31
        Ілюстративне фото: pbs.twimg.com
        Національні збройні сили Латвії повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі країни через безпілотник, який залетів на територію держави. Для реагування були підняті винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

        Спочатку попередження про можливу загрозу оголосили для Краславського, Лудзенського, Резекненського, Балвського та Алуксненського районів.

        Мешканців закликали залишатися в приміщеннях, зачинити вікна та двері й дотримуватися “принципу двох стін”.

        Також людей попросили не наближатися до підозрілих або низько літаючих об’єктів та у разі їх виявлення телефонувати за номером 112.

        У NBS заявили, що разом із союзниками по НАТО постійно моніторять повітряний простір та посилили можливості протиповітряної оборони на східному кордоні, направивши додаткові підрозділи.

        Пізніше латвійські військові повідомили, що загроза у повітряному просторі завершилася.

        За офіційними даними, один безпілотник залетів у повітряний простір Латвії, а згодом залишив його.

        У зв’язку з інцидентом були активовані винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

        У латвійських військових зазначили, що на тлі російської агресії проти України подібні інциденти з наближенням або перетином кордону іноземними безпілотниками можуть повторюватися.


