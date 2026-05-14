Падіння українських дронів у Латвії призвело до політичної кризи в цій країні

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила, що подасть у відставку, що призведе до розпаду правлячої коаліції за кілька місяців до парламентських виборів, запланованих на жовтень, повідомляє Reuters.

“Я йду у відставку, але не здаюся”, — заявила Сіліня у телевізійному зверненні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який відповідно до конституції має визначити нового главу уряду, у п’ятницю проведе консультації з усіма парламентськими партіями.

Сіліня, яка представляє правоцентристську партію New Unity, втратила парламентську більшість після того, як ліва партія Progressives заявила про вихід із коаліції.

Рішення було ухвалене після звільнення на вихідних міністра оборони Латвії Андріс Спрудс, який представляв Progressives.

Причиною відставки міністра стало розслідування інцидентів із українськими безпілотниками, які з території Росії залітали у повітряний простір Латвії.

У ніч проти 7 травня українські безпілотники порушили повітряний простір Латвії з боку Росії. Повітряні сили країни повідомили про падіння двох дронів.

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасово повіреного у справах Росії, аби вручити ноту протесту із засудженням інциденту з падінням дронів на території країни.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що бере на себе відповідальність за те, що дрони не були збиті.