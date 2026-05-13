Зеленський домовляється з Латвією про спільний захист неба від дронів

Україна розраховує підписати з Латвією угоду у форматі Drone Deal для створення багаторівневої системи захисту неба від різних типів загроз. Також Київ планує направити до Латвії своїх військових експертів для обміну досвідом у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

За словами Зеленського, основну увагу під час переговорів сторони приділили безпековій співпраці. Україна запропонувала Латвії співпрацю у форматі Drone Deal для побудови багаторівневої системи захисту повітряного простору від різних типів загроз.

Президент України заявив, що українські фахівці можуть вирушити до Латвії для обміну досвідом та надання допомоги у сфері захисту повітряного простору.

“Ми відправимо до Латвії своїх експертів для обміну досвідом та безпосередньої допомоги в захисті повітряного простору. Важливо разом працювати заради посилення оборони Європи”, — зазначив Зеленський.

Також президенти обговорили безпекову ситуацію в регіоні. Зеленський наголосив, що причиною загроз у Європі залишається російська агресія, та подякував Латвії за спільну позицію щодо цього.

Окремо сторони торкнулися питання європейської інтеграції України. Президент України заявив про важливість якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС та подякував Латвії за підтримку Києва у цьому процесі.