Журналісти встановили особу “ворожки Єрмака”: як відреагував екскерівник Офісу президента

Журналісти “Схем” встановили особу жінки, записаної в контактах колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака як “Вероніка Феншуй Офіс”. За даними прокурорки САП, саме з нею Єрмак нібито радився щодо призначень на високі державні посади, зокрема Олега Татарова.

Про це пише Радіо Свобода.

Під час засідання ВАКС 13 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що особою, підписаною в контактах як “Вероніка Феншуй Офіс”, є Вероніка Анікієвич. За її словами, Андрій Єрмак надсилав їй дати народження кандидатів на державні посади та просив поради щодо призначень.

“Схеми” з’ясували, що Вероніка Анікієвич — 51-річна жителька Києва, яка називає себе консультанткою з астрології та авторкою телеграм-каналу “Лунные часы”. У своїх соцмережах вона активно підтримувала Єрмака.

Журналісти також виявили, що у телефонних книгах користувачів Анікієвич записана як “Вероника Консульт. А.Б.” та “Veronika Anikievich/гадалка Єрмак”. Вона зареєстрована як ФОП із 2024 року з видом діяльності “надання інших індивідуальних послуг”.

За даними “Схем”, у резюме, знайденому у витоках сайтів із пошуку роботи, Анікієвич вказувала, що закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальністю “фінансовий аналіз, контроль та менеджмент”.

Після повідомлення Єрмаку про підозру Анікієвич написала у Facebook, що “набу і сап продались русским и помогают продавить капитуляцию”. Також журналісти знайшли її старі коментарі в телеграм-чатах, де вона критикувала НАБУ і САП та висловлювала підтримку Єрмаку.

Крім того, “Схеми” встановили, що батько Вероніки Анікієвич — громадянин РФ Федір Анікієвич. У 2015 році він очолював районне відділення “Опозиційного блоку” у Генічеську та заявляв журналістам, що “ця війна не потрібна”. Судячи з фото у соцмережах, він продовжує проживати в окупованому Генічеську.

Як пишу УНІАН, Андрій Єрмак прокоментував інформацію про нібито спілкування з “ворожкою”, яка з’явилася під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

“Послухайте, я знаю кілька Веронік. Я не пам’ятаю їхніх прізвищ. Може, якась і є Вероніка. У мене дуже багато знайомих. З ворожками я точно не спілкувався. Так само, як у мене немає і ніколи не було ляльок Вуду чи ще чогось, про що писали”, — сказав він.