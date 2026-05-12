Після засідання ВАКС Єрмак заявив, що залишається в Україні та захищатиме свою репутацію

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повідомлення про підозру, яке йому напередодні оголосили антикорупційні органи, є необґрунтованим. За його словами, він разом з адвокатами вже почав ознайомлення з матеріалами справи після першого судового засідання.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Після першого засідання ВАКС, яке відбулося 12 травня, Єрмак заявив, що він разом із адвокатами працює з матеріалами. Повідомлення про підозру він назвав необґрунтованим.

Реклама

Реклама

“Як адвокат із понад 30-річним стажем, я завжди керувався законом. І зараз так само буду захищати свої права, своє ім’я та свою репутацію виключно в межах законів України. Я відкритий до всіх процесуальних дій”, — зазначив він.

Також Єрмак заявив про “безпрецедентний публічний тиск” на правоохоронні органи протягом останніх місяців із вимогою скласти щодо нього повідомлення про підозру.

“Переконаний, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу”, — йдеться в заяві.

Єрмак також повідомив, що залишається в Україні та продовжить адвокатську діяльність. За його словами, він планує їздити до військових на фронт, працювати з їхніми запитами, підтримувати захисників, колишніх військовополонених та їхні родини.