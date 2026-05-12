Дубінського хочуть етапувати з Лук’янівського СІЗО до Менської колонії: яка причина

Державне бюро розслідувань просить перевести народного депутата Олександра Дубінського з Лукʼянівського СІЗО у Києві до Менської виправної колонії №91 на Чернігівщині. Відповідне клопотання наразі розглядає Печерський районний суд Києва.

Про це повідомляє “Судовий репортер”.

За даними видання, слідчий ДБР звернувся до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань із проханням перевести Олександра Дубінського до Менської виправної колонії №91 у Чернігівській області. За даними слідства, це необхідно для того, щоб нардеп не міг передавати з установи інформацію, яка може бути використана на користь Росії.

Реклама

Реклама

У відповідь слідчому повідомили, що Дубінського можуть утримувати у Менській виправній колонії. Видання зазначає, що ця установа вважається однією з найбільш закритих, а також відома тим, що там відбувають покарання колишні правоохоронці.

Наразі клопотання про переведення депутата перебуває на розгляді слідчої судді Печерського районного суду Києва.

5 травня Олександру Дубінському оголосили нову підозру. За версією слідства, перебуваючи у СІЗО, він писав тексти та записував відео з тезами, вигідними для Росії. Слідчі стверджують, що для цього використовувалися ноутбуки, які приносили адвокати нібито для роботи, а підготовлені матеріали передавали дружині депутата для публікації.

У СІЗО порахували, що за період увʼязнення з листопада 2023 року Дубінський направив до різних підприємств, установ і організацій України та іноземних країн 267 звернень, заяв і клопотань.

Нагадаємо, у серпні 2023 року СБУ провела обшуки у Дубінського через перевірку законності його виїзду за кордон. За даними правоохоронців, він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування, хоча батько самостійно перетинав кордон. 13 листопада 2023 року нардепу повідомили про підозру у державній зраді. Слідство вважає, що він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Наступного дня суд відправив його до СІЗО, де він й перебуває під вартою.