ДБР завершило розслідування стосовно нардепа Дубінського 

Стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб, які вчинили держзраду завершено розслідування.

Про це повідомляє ДБР, Офіс генпрокурора.

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно пʼяти учасників злочинної організації – чинного та колишнього народних депутатів України, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу ЗСРФ”.

“Наразі стороні захисту надано доступ для ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде направлена до суду.

ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року”.

Згідно з обставин справи, йдеться про Олександра Дубінського (позивний “Буратіно”), Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний “Ветеран”, за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та Костянтина Кулика (позивний “Птичка”).

Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління Генштабу ЗС РФ створило злочинну організацію, до якої увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією української держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року.

За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу РФ.

Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Він поширював російські наративи, у тому числі, про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження він брав участь у публічних заходах.

У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером.

Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом (Деркач –ред.) пресконференцію, на якій вони публічно “обґрунтовували” фейки на користь Кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Деркач та Кулик втекли за кордон та переховуються від правосуддя.

Чинний народний обранець – Дубінський – перебуває під вартою.