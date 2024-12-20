Дубінського внесуть до реєстру корупціонерів

Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського районного суду Києва, визнали народного депутата Олександра Дубінського винним у скоєнні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Про це повідомляє ДБР, Офіс генпрокурора

Судове рішення набрало законної сили, і Дубінський буде внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

У березні 2024 року Печерський суд визнав Дубінського винним у тиску на слідство та правоохоронні органи, які розслідували справу про його виїзд за кордон на підроблених документах. Прокурор довів, що депутат, перебуваючи під підозрою, використав свої повноваження для особистих інтересів, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР. Суд погодився з позицією обвинувачення і призначив Дубінському штраф за адміністративне порушення, передбачене ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.