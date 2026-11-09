На Волині помер відомий український письменник

Росія втратила за добу майже 3 тисячі військових і 68 артсистем — Генштаб

“Україна матиме трохи іншу форму”: Трамп заявив, що війна в Україні може завершитися найближчим часом

Після неї з Йосипом Струцюком попрощаються на місцевому кладовищі при церкві.

Прощання з письменником відбулося 8 листопада з 18:00 у Храмі Святителя Феодосія на вулиці Володимирській, 70. О 19:00 там провели панахиду.