        Суспільство

        На Волині помер відомий український письменник

        Вадим Вакаренко
        9 Листопада 2026 08:11
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        Український письменник Йосип Струцюк / Фото: Facebook Йосипа Струцюка
        Український письменник Йосип Струцюк / Фото: Facebook Йосипа Струцюка

        Помер український письменник Йосип Струцюк. Прощання з ним розпочалося 8 листопада у Луцьку, поховання відбудеться 9 листопада.

        Про це повідомила Волинська обласна організація Національної спілки письменників України.

        У НСПУ висловили співчуття родині письменника та назвали Йосипа Струцюка одним із патріархів сучасного українського професійного художнього слова.

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        Прощання з письменником відбулося 8 листопада з 18:00 у Храмі Святителя Феодосія на вулиці Володимирській, 70. О 19:00 там провели панахиду.

        Чин поховання запланований на 9 листопада. О 13:30 у Храмі Святителя Феодосія Архієпископа Чернігівського Чудотворця відбудеться панахида.

        Після неї з Йосипом Струцюком попрощаються на місцевому кладовищі при церкві.


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