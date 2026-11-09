На Волині помер відомий український письменник

Помер український письменник Йосип Струцюк. Прощання з ним розпочалося 8 листопада у Луцьку, поховання відбудеться 9 листопада.
Про це повідомила Волинська обласна організація Національної спілки письменників України.
У НСПУ висловили співчуття родині письменника та назвали Йосипа Струцюка одним із патріархів сучасного українського професійного художнього слова.
Прощання з письменником відбулося 8 листопада з 18:00 у Храмі Святителя Феодосія на вулиці Володимирській, 70. О 19:00 там провели панахиду.
Чин поховання запланований на 9 листопада. О 13:30 у Храмі Святителя Феодосія Архієпископа Чернігівського Чудотворця відбудеться панахида.
Після неї з Йосипом Струцюком попрощаються на місцевому кладовищі при церкві.