Стало відомо, хто представлятиме Україну на переговорах із РФ та США в Абу-Дабі

Україна визначила склад делегації для тристоронніх переговорів зі США та Росією, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі. Очолить делегацію керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, а серед її учасників будуть Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Вадим Скібіцький.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовника у владі.

За інформацією джерела, українську делегацію на переговорах із Росією за посередництва США традиційно очолить голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

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До складу делегації також увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Військовий напрямок переговорів координуватиме колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Гнатов спільно зі Скібіцьким.

Водночас сам Гнатов цього разу до Абу-Дабі не поїде.

“Президент також визначив, що Гнатов продовжить займатись військовим напрямком у перемовинах. Цього разу його не буде на перемовинах, але по цьому напрямку є Скібіцький, він далі працюватиме з Гнатовим”, — розповів співрозмовник видання.

Крім представників України, Росії та США, в Абу-Дабі очікують делегації європейських держав.

“В Абу-Дабі також очікують представників європейських країн, з якими передбачені окремі переговорні формати”, — додало джерело.

Переговори за американського посередництва заплановані на 10–11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.