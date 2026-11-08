Чоловік бігав по Хмельницькому з гранатою, поки вона не вибухнула у нього в руці

У неділю, 8 листопада, у мікрорайоні Ракове в Хмельницькому стався вибух гранати, внаслідок якого постраждав чоловік. За попередніми даними поліції, боєприпас вибухнув у нього в руці.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Близько 15:20 правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка з гранатою, який перебував у мікрорайоні Ракове.

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За попередньою інформацією, боєприпас здетонував у руці чоловіка. Внаслідок вибуху він дістав тілесні ушкодження.

На місце події прибули поліцейські, які надали постраждалому першу домедичну допомогу.

Наразі на місці вибуху працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.