Трагедія у Комишувасі: встановлено особи 29 загиблих, пошуки тривають сьому добу

У Комишувасі Запорізької області сьому добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада, з-під завалів уже дістали тіла 55 загиблих. Особу 29 людей встановлено, ще 45 перебувають у списках зниклих безвісти, а постійні атаки російських дронів змушують рятувальників переривати роботи.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, станом на 8 листопада рятувальники дістали з-під завалів тіла 55 людей, які загинули внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада.

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Наразі вдалося встановити особи 29 загиблих.

Водночас у списках зниклих безвісти залишаються 45 людей. У Запорізькій ОВА припускають, що частина з них може бути серед загиблих, чиї тіла вже знайшли, але ще не ідентифікували.

Пошуково-рятувальна операція триває сьому добу. Роботи суттєво ускладнюють постійні атаки російських безпілотників.

Через небезпеку повторних ударів рятувальники змушені періодично зупиняти пошуки.

За словами Семікіна, наразі неможливо визначити, коли завершиться рятувальна операція.

“Найважливіше зараз – знайти кожного, встановити особи загиблих і дати родинам відповіді про долю їхніх близьких. Водночас маємо берегти життя рятувальників, які працюють на місці трагедії”, — зазначив керівник ОВА.

Він також висловив співчуття родинам загиблих та людям, які досі очікують звісток про своїх близьких.