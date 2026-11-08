На фасаді храму в Харкові увічнили імена ще 1536 полеглих військових

У неділю, 8 листопада, у Харкові на фасаді храму Іоана Богослова відкрили третю частину меморіального комплексу на честь загиблих захисників України. Встановили 28 нових плит з іменами 1536 військових із Харкова та області, а загалом меморіал уже містить 1812 імен.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Меморіальний комплекс на фасаді храму Іоана Богослова почали створювати у 2021 році. Тоді встановили перші таблички з іменами Героїв Небесної сотні, жертв теракту біля Палацу спорту та загиблих учасників АТО/ООС.

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Тепер комплекс доповнили іменами військовослужбовців із Харкова та Харківської області, які загинули під час повномасштабного російського вторгнення.

За словами голови Всеукраїнського об’єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України Марини Полякової, відкриті 8 листопада 28 плит містять 1536 імен.

“Наразі на табличках — 1812 імен. Це проміжний список. Ми плануємо робити продовження, але в якій формі — ще не знаємо. Будемо збиратися з духовенством, з архітекторами. Війна ще не завершилася. Не зрозуміло, скільки ще буде загиблих, на жаль”, — розповіла Полякова.

На відкриття меморіалу прийшли родини загиблих захисників.

Серед них — Людмила Чигирик, чий 23-річний онук Даніл загинув у 2022 році, захищаючи Маріуполь. За словами жінки, хлопець 1999 року народження добровільно пішов до армії.

“Золотесенький онучок! Він сам пішов добровільно в армію. Він молодець, він сміливий, він добрий. Його всі хлопці любили — і в школі, і в училищі, і в технікумі. І в армії теж”, — згадує бабуся загиблого військового.

На церемонії також була Олена Дуль, чоловік якої брав участь в АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно повернувся до війська.

Він загинув 27 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Козачої Лопані на Харківщині.

За словами Олени, розташування меморіалу на території храму Православної церкви України має особливе значення для родин полеглих захисників.

“Це чудова можливість відвідувати храм і приходити сюди, згадувати своїх рідних. Не тільки, а й усіх тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність”, — сказала вона.

Марина Полякова розповіла, що частину меморіальних плит вдалося встановити завдяки фінансуванню проєкту, який організація подала до Харківської обласної військової адміністрації.

Реставрацію стін храму провели коштом волонтерів та частково за особисті гроші Полякової.