У Києві демонтували пам’ятник Булгакову на Андріївському узвозі

У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник російському та радянському письменнику Михайлу Булгакову, який був встановлений біля його літературно-меморіального музею. Відео демонтажу опублікувала ведуча Суспільного Катерина Некреча.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

На оприлюднених кадрах видно, як працівники комунальних служб завантажують пам’ятник у транспорт для подальшого вивезення.

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Питання демонтажу пам’ятника Булгакову обговорювалося протягом кількох років. У серпні 2022 року Національна спілка письменників України запропонувала закрити музей письменника та створити на його місці музей українського композитора Олександра Кошиця.

У березні 2024 року експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала всі об’єкти, присвячені Булгакову, символікою російської імперської політики. Водночас Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова заявив, що вважає цей висновок тенденційним та поверхневим.

У квітні 2024 року петиція про усунення Булгакова з публічного простору столиці набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів на сайті Київради.

Згодом, 18 грудня 2025 року, Київська міська рада ухвалила рішення про усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та елементів, пов’язаних із російською імперською та радянською символікою. До цього переліку увійшов і пам’ятник Булгакову.