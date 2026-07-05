Жителів Сумщини закликали тимчасово не відвідувати АЗС через загрозу атак

На Сумщині попередили про можливі удари російських військ по території автозаправних станцій.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, за отриманою інформацією, найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території АЗС на Сумщині та в кількох інших областях.

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Жителів області закликали тимчасово утриматися від відвідування автозаправних станцій.

Також людей просять не перебувати поблизу територій АЗС без нагальної потреби.

Керівництво автозаправних станцій уже поінформоване. Їм надали відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.