Як кондитеру-початківцю вийти на перші продажі: що заважає і як це подолати

Більшість людей, які печуть торти або готують десерти на рівні «всі гості просять рецепт», в якийсь момент думають: а може, спробувати продавати? Думка здається логічною. Продукт є, він подобається людям, є навички. Але між «мене хвалять на днях народження» і «я отримую гроші за свою роботу» лежить ціла прірва, і багато хто в ній зависає надовго.

Причина не в рецептах і не у відсутності таланту. Найчастіше проблема в тому, що людина просто не знає, з якого боку починати. Соціальні мережі, ціни, перші клієнти, оплата, логістика і все це одночасно, без жодного досвіду. Пан Бокс разом із партнерами регулярно спілкується з кондитерами, які пройшли цей шлях, і ось що ми помітили: більшість помилок на старті однакові. А значить, їх можна передбачити.

У цій статті не буде порад у стилі «просто повір у себе». Тільки конкретні кроки, які реально допомагають вийти на перші продажі і не зупинитись після першого замовлення.

Чому «я ще не готова» затягується на роки

Це перша і найпоширеніша пастка. Людина вчиться, вдосконалює рецепти, дивиться курси, але не продає. Завжди знаходиться причина почекати: треба ще попрактикуватись, треба купити правильне обладнання, треба зробити гарний акаунт.

Насправді «готова» не буває як стартова точка. Вона з’являється в процесі. Перші продажі — це не фінальний іспит, це навчання в дії. Клієнти, які купують у початківця, здебільшого розуміють, що перед ними не кондитерська з десятирічною історією. Вони купують продукт, а не ідеальний брендинг.

Тому перша порада одна: почніть продавати до того, як будете «готові». Один пост у соцмережах із фото торта і фразою «беру замовлення» вже щось змінює. Реальна реакція людей дає більше, ніж місяць роздумів.

Ціна: чому кондитери-початківці занижують і до чого це призводить

Бажання встановити низьку ціну на старті зрозуміле: страшно, що не куплять, хочеться зібрати відгуки, здається, що досвід ще маленький. Але занижена ціна створює кілька проблем одразу.

По-перше, вона відфільтровує не тих клієнтів, яких ви хочете. Дуже дешево часто сприймається як «щось не так». По-друге, ви починаєте працювати в мінус або в нуль, і це демотивує швидше, ніж будь-що інше. По-третє, підняти ціну пізніше складніше психологічно, ніж встановити правильну від початку.

Як рахувати ціну: собівартість інгредієнтів плюс час роботи (по годинній ставці, яка вам здається справедливою) плюс витрати на пакування та доставку плюс невелика націнка. Якщо результат здається вам великим — швидше за все, він просто чесний.

Перші клієнти: де їх шукати і як не спалити репутацію одразу

Найлегші перші клієнти — це знайомі та їхнє оточення. Не тому, що вони куплять із жалості, а тому, що довіра вже є. Попросіть кількох людей замовити торт або набір десертів за собівартістю в обмін на чесний відгук і фото. Це дасть вам перший контент, перший досвід комунікації з клієнтом і перші реальні коментарі про продукт.

Далі — соціальні мережі. Instagram і Facebook досі добре працюють для кондитерів, якщо є якісні фото. Не потрібен ідеальний акаунт з сотнями публікацій. Достатньо кількох чітких фото при денному світлі, короткого опису і чіткого способу зв’язатись.

Одна помилка, якої варто уникати з самого початку: не беріть більше замовлень, ніж можете виконати якісно. Запізніла доставка або нестабільна якість на старті коштує дорого, а повернути репутацію набагато складніше, ніж побудувати її з нуля.

Упаковка: чому це не «потім», а зараз

Багато початківців відкладають питання упаковки на потім. Спочатку, мовляв, навчуся робити якісний продукт, потім займусь виглядом. Це логіка, яка на практиці не працює.

Упаковка — це перше, що бачить клієнт. До того, як він спробував торт або відкусив макарон, він вже отримав враження. М’ята коробка, целофан із скотчем або пакет без підпису кажуть «я не дуже серйозно до цього ставлюся». І навпаки, акуратна коробка з наклейкою або стрічкою вже сама по собі продає.

При цьому не треба одразу замовляти брендовану упаковку з логотипом. На старті цілком достатньо чистих, рівних коробок правильного розміру під ваш продукт. Упаковка оптом дозволяє закупити потрібний обсяг за розумну ціну і мати під рукою запас, щоб не бігти за коробками перед кожним замовленням.

Що робити після першого замовлення

Перше замовлення виконано. Клієнт задоволений. Що далі? Це момент, коли більшість початківців або зупиняються і чекають наступного замовлення само собою, або одразу намагаються масштабуватись і перегорають.

Спокійний наступний крок: попросіть відгук. Конкретно, не натяком. «Якщо вам сподобалось, буду рада, якщо ви напишете кілька слів або порекомендуєте мене друзям.» Більшість людей роблять це із задоволенням, просто їм треба трохи підштовхнути.

Після 5-10 виконаних замовлень вже є матеріал для аналізу: що замовляють найчастіше, що займає найбільше часу, яка ціна працює, хто ваш клієнт. Ці дані корисніші за будь-який курс із бізнесу.

Коротко про головне

Вийти на перші продажі простіше, ніж здається, якщо не чекати ідеального моменту. Почніть з малого: один продукт, кілька знайомих, акуратна упаковка і чесна ціна. Помилки будуть і це нормально, бо вони дають інформацію, яку інакше не отримати. Головне — не зупинятись після першого замовлення і не намагатись зробити все ідеально до того, як почати.