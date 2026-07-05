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        Дніпропетровщина потрапила під масовані удари РФ: двоє людей поранені

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 09:29
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        Росіяни атакували Дніпро, Павлоград, Кам'янський район і Нікопольщину / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Росіяни атакували Дніпро, Павлоград, Кам'янський район і Нікопольщину / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Дніпропетровська область у ніч проти 5 липня зазнала понад 10 російських атак безпілотниками, артилерією і ракетами.

        Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За його даними, під ударами були чотири райони області. Внаслідок атак поранення дістали двоє людей.

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        У Дніпрі пошкоджене підприємство.

        У Павлограді понівечені оселі та автомобілі. Там постраждали двоє людей.

        У Кам’янському районі російські війська поцілили по П’ятихатській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

        На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Там понівечений приватний будинок.


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