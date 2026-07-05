Дніпропетровщина потрапила під масовані удари РФ: двоє людей поранені

Дніпропетровська область у ніч проти 5 липня зазнала понад 10 російських атак безпілотниками, артилерією і ракетами.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, під ударами були чотири райони області. Внаслідок атак поранення дістали двоє людей.

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У Дніпрі пошкоджене підприємство.

У Павлограді понівечені оселі та автомобілі. Там постраждали двоє людей.

У Кам’янському районі російські війська поцілили по П’ятихатській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Там понівечений приватний будинок.