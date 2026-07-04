Кремль відповів Зеленському на пропозицію зустрітися в Костянтинівці: Пєсков кличе його до Москви

У Кремлі відреагували на пропозицію президента Володимира Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним у Костянтинівці після заяв російського диктатора про нібито захоплення міста. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Зеленський “може приїхати до Москви”, повідомляє ТАСС із посиланням на ефір радіо “КП”.

За словами Пєскова, це може статися тоді, коли президент України буде “готовий ухвалювати важливі відповідальні рішення”. Він також додав, що Кремль нібито “вітає”, якщо таким чином Зеленський висловлює готовність приїхати до Росії.

“Все-таки столицею Російської Федерації є Москва, а не Костянтинівка. Тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий ухвалювати важливі відповідальні рішення”, — заявив Пєсков.

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Водночас речник Кремля повторив, що Росія продовжуватиме війну проти України. У російській риториці її досі називають “спеціальною військовою операцією”.

Пєсков також назвав нібито “звільнення” Костянтинівки “дуже важливою перемогою” і заявив, що українські військові начебто вважали цей укріпрайон “неприступним”.

Перед цим Зеленський заявив, що слова Путіна про нібито захоплення Костянтинівки не відповідають дійсності.

“Звісно, що це неправда — це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину”, — сказав президент.

Зеленський наголосив: якщо Костянтинівка справді була б під контролем Росії, у Путіна не мало б бути проблем із тим, щоб зустрітися там із ним.

“Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити”, — заявив глава держави.

Президент також додав, що Путін “фронт не перейде”, бо реальна ситуація суттєво відрізняється від його заяв.

“Правда дуже відрізняється від путінських слів”, — підкреслив Зеленський.

Генштаб ЗСУ також заперечив захоплення Костянтинівки російською армією і заявив, що за місто тривають бої.