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        Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу “Санкт-Петербург” і базі флоту РФ у Кронштадті

        Віктор Алєксєєв
        4 Липня 2026 16:06
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        Уражено нафтовий термінал "Санкт-Петербург" / Фото: Генштаб
        Уражено нафтовий термінал "Санкт-Петербург" / Фото: Генштаб

        У ніч на 4 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтовому терміналу “Санкт-Петербург” у Ленінградській області РФ.

        За даними Генштабу, атаку здійснили в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. На об’єкті зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території терміналу.

        Ступінь завданих збитків уточнюється.

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        Нафтовий термінал “Санкт-Петербург” є одним із найбільших терміналів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Його проєктна пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об’єм близько 441 тис. кубометрів.

        У Генштабі зазначили, що цей об’єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

        Також Сили оборони уразили пункт базування “Кронштадт” у Ленінградській області. Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території порту.

        “Кронштадт” є одним із головних пунктів базування Балтійського флоту РФ. Ступінь завданих збитків також уточнюється.

        Крім того, українські військові уразили вертоліт противника в акваторії Азовського моря. Ступінь його пошкоджень наразі встановлюється.

        Окремо Генштаб повідомив про ураження залізничного мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Цей об’єкт російські війська використовували для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

        Також уражено два пункти управління ворога в районі Шахтарського Донецької області, склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.


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