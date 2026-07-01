Генштаб підтвердив ураження Центру космічного зв’язку армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Центру космічного зв’язку збройних сил Росії у Московській області.
За даними Генштабу, удар було завдано 26 червня 2026 року в районі населеного пункту Бєлоомут.
У Генштабі зазначили, що це найбільш модернізований та потужний вузол зв’язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ.
Після додаткового аналізу даних підтверджено ураження основної технічної будівлі центру, великих антен та вежі з параболічними антенами.
Частину антен, за даними Генштабу, було знищено.
Последствия ударов по 1му узлу связи "Рубин" ГРУ ГШ ВС РФhttps://t.co/2OQWAJAII2 (больше фото тут https://t.co/VSUPx1ufHu https://t.co/S1rlrkynlM) #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/sRZq4cmcr1— Necro Mancer (@666_mancer) July 1, 2026