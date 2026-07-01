        Події

        Генштаб підтвердив ураження Центру космічного зв’язку армії РФ

        Віктор Алєксєєв
        1 Липня 2026 19:53
        читать на русском →
        Українські військові пошкодили антени та технічну будівлю Центру космічного зв’язку РФ / Фото: Генштаб
        Українські військові пошкодили антени та технічну будівлю Центру космічного зв’язку РФ / Фото: Генштаб

        Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Центру космічного зв’язку збройних сил Росії у Московській області.

        За даними Генштабу, удар було завдано 26 червня 2026 року в районі населеного пункту Бєлоомут.

        У Генштабі зазначили, що це найбільш модернізований та потужний вузол зв’язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ.

        Реклама
        Реклама

        Після додаткового аналізу даних підтверджено ураження основної технічної будівлі центру, великих антен та вежі з параболічними антенами.

        Частину антен, за даними Генштабу, було знищено.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov