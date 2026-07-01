Генштаб підтвердив ураження Центру космічного зв’язку армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Центру космічного зв’язку збройних сил Росії у Московській області.

За даними Генштабу, удар було завдано 26 червня 2026 року в районі населеного пункту Бєлоомут.

У Генштабі зазначили, що це найбільш модернізований та потужний вузол зв’язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні РФ.

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Після додаткового аналізу даних підтверджено ураження основної технічної будівлі центру, великих антен та вежі з параболічними антенами.

Частину антен, за даними Генштабу, було знищено.